Recusa ao acolhimento desafia assistência social em Jundiaí

Mesmo com as baixas temperaturas registradas em Jundiaí, muitas pessoas em situação de rua oferecem resistência ao acolhimento das equipes de assistência social. Desde o início da Operação Noites Frias, a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS), registrou 365 recusas, num total de 1.766 abordagens, entre os dias 28 de maio a 22 de junho. No mesmo período, houve 1.411 acolhimentos registrados pela equipe do SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social).

Já na terça-feira (24), (primeiro registro às 11h13 e último às 5h40 do dia 25/06), a equipe do SEAS contabilizou184 abordagens, com 146 acolhimentos e 38 recusas. “A operação é reforçada sempre que as temperaturas caem, mas é importante lembrar que o acolhimento não é compulsório. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar o atendimento”, explica a gestora da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS), Luciane Mosca. “Nosso papel é garantir que todos tenham a oportunidade de serem acolhidos, com dignidade e segurança, mas a decisão final é sempre da pessoa abordada.”

Abordagens iniciam à tarde e público se torna mais vulnerável à noite