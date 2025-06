Shirley Espíndola é finalista em duas categorias em premiação

A cantora, radialista e jornalista cultural Shirley Espíndola foi indicada como finalista em duas categorias na 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música (PPM), que acontece de 26 a 29 de junho, em Brasília. Representando Jundiaí, Shirley concorre na modalidade Convergência, no eixo Difusão, com seu reconhecido projeto “Tons do Brasil”.

A primeira indicação é na categoria “Programa de Rádio de Música”, com a edição tradicional do programa transmitida pela histórica Rádio Difusora AM 810 de Jundiaí, emissora que há anos abre espaço para a valorização da música brasileira.

A segunda indicação é na categoria “Programa de Web Rádio de Música”, com o projeto “Tons do Brasil na Jornada de Uma Terra Só”, que leva a versão internacional do programa ao ar através da web rádio Eternas Emoções, da rádio Mega Capital de Portugal e também pela web rádio Shiga, diretamente do Japão, ampliando o alcance da música brasileira para públicos de língua portuguesa e amantes da cultura do Brasil em diferentes continentes.



Sobre o programa “Tons do Brasil”

No ar desde o início dos anos 2000, o “Tons do Brasil” é um programa criado, produzido e apresentado por Shirley Espíndola, com o objetivo de divulgar a riqueza e a diversidade da música brasileira independente, além de dar espaço a obras consagradas. Ao longo de mais de duas décadas, o programa já apresentou centenas de artistas de todas as regiões do país, promovendo tanto novos talentos quanto nomes reconhecidos da cena musical.