Defesa Civil promove capacitação sobre combate a incêndios

A Defesa Civil de Jundiaí, em parceria com a Fundação Serra do Japi, a Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), a Divisão Florestal da Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros, promove nos dias 26 e 28 de junho e 1º e 3 de julho a Capacitação Contra Incêndios Florestais. O curso, gratuito e aberto ao público, tem foco na prevenção e no combate a focos de incêndio em áreas de mata.

As atividades serão realizadas das 8h às 12h, na sede da Fundação Serra do Japi (Avenida Atílio Gobbo, 4600 – Santa Clara), com emissão de certificado aos participantes. A programação inclui aulas teóricas, manuseio de equipamentos e simulações práticas em campo, com apoio direto do Corpo de Bombeiros.

Durante os quatro encontros, os participantes receberão orientações sobre técnicas de combate a incêndios florestais e sobre os procedimentos adequados para atuar em situações reais de risco.