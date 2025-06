Clínica da Família da Ponte passa a ser Unidade Sentinela

Jundiaí segue monitorando o cenário epidemiológico e assistencial para desencadear ações para garantir o atendimento, diante do aumento de casos de síndrome gripal.

É importante que a população também esteja atenta às medidas de prevenção. Entre elas: evitar aglomerações; higienizar constantemente as mãos; utilizar máscaras em caso de sintomas gripais para bloquear a transmissão da doença; evitar levar os bebês pequenos a lugares com muita circulação de pessoas e restringir visitas.

A vacinação contra a Influenza é outra medida fundamental para evitar o agravamento das doenças. O imunizante é aplicado, durante a semana, em todas as UBSs e Clínicas da Família, no horário de atendimento das salas de vacinas de cada equipamento. Neste mês, aos sábados, a dose também está sendo disponibilizada no Maxi Shopping (Espaço Jundiaí Empreendedora – Piso G3), das 11h às 19h.