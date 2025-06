Expressa sedia na próxima semana 'Festival do Vinho'

O Espaço Expressa recebe na próxima semana a edição de 2025 do tradicional Festival Dia do Vinho. Com entrada gratuita, a programação irá contar com a participação de vinícolas da cidade, além de harmonizações, gastronomia variada, exposição e venda de artesanatos, além de shows musicais para toda a família. Na quinta (19), sexta (20) e sábado (21), a programação vai das 11h às 22h. Já no domingo (22), os horários serão das 11h às 21h.

O Festival é uma realização da Rota do Vinho, coorganização da Associação entre Serras e Vinhos de Jundiaí, com apoio da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) da Prefeitura.

A diretora do Departamento de Fomento ao Turismo da UGAAT, Mirian Oliveira, explicou a importância da programação. “Em comemoração ao Dia Nacional do Vinho, que cai sempre no primeiro domingo de junho, o Festival em Jundiaí este ano será junto com o feriado prolongado de Corpus Christi, para que mais pessoas possam comemorar. Trata-se de um evento que vem ganhando destaque, algo aguardado tanto pelos produtores locais, quanto pelos degustadores, com expectativa de superarmos os 15 mil visitantes da edição do ano passado.”