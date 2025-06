'SUS é da gente' é tema de conferência em Jundiaí

Com o tema “O SUS é da gente” ocorre, no próximo sábado (14), a 13ª Conferência Municipal de Saúde de Jundiaí. O evento será das 8h às 15h30, no auditório Elis Regina, no Complexo Argos.

Organizada pela Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) juntamente com o Conselho Municipal de Saúde (COMUS), a conferência visa debater e propor as diretrizes para a formulação do Plano Municipal de Saúde de Jundiaí para o quadriênio 2026 – 2029.

Além de gestores e prestadores de serviço, participam usuários do sistema de saúde, trabalhadores de saúde do serviço público e convidados da sociedade civil, que serão divididos em salas para a discussão dos eixos temáticos: Impactos reais das políticas e ações do SUS na vida da população; Organização e funcionamento dos fluxos de trabalho no SUS; Gestão do sistema de saúde e a importância da regionalização; e Financiamento do SUS e a sustentação dos serviços.