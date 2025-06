Coração de Malandro leva o melhor do samba de roda para o 28

Tradicional e centenário, o Clube 28 de Setembro é uma instituição histórica muito importante para a cultura negra. Fundado há 130 anos, trata-se de uma expressão do associativismo típico da cultura e, por isso, o grupo tem escolhido a sede para as apresentações. "A Dona Edna, presidente do clube, precisava voltar com atividades culturais no pós-pandemia e como a gente já tinha tocado lá e precisava de uma sede para nos organizarmos melhor, foi uma parceria importante para todos."

E foi justamente por conta desta parceria que o Coração de Malandro conseguiu ganhar um edital do Programa de Ação Cultural (ProAC) facilitando as apresentações e oferecendo ao público a entrada gratuita ou solidária. "No ano passado, 12 eventos foram financiados pelo Estado. Deu muito certo, colocamos o clube de volta ao circuito cultural e este ano recebemos dois editais do município, sendo um de premiação por cultura popular e outro de subsídio à atividade, com o qual estamos adquirindo equipamento de som pra voltar a fazer rodas de samba itinerante nas periferias. Também recebemos uma premiação no Estado pelo Programa Nacional Cultura Viva pelo histórico de ações culturais, já que somos ponto de cultura certificado desde 2024", comenta com orgulho.

O grupo é formado por Léo Dias (voz e percussão); Igor Camargo (voz e percussão), Ricardo Duran (percussão); Jefferson Soares (pandeiro); Ivan Luz (violão); Renato Sarmento (violão); Thiago Marquini (cavaco); Glebson Tiago (voz e repique de mão); Washington Felisaldo (voz e cavaco); Lucas Felisaldo (percussão); Marcos Campos (percussão); Ferrugem (banjo).