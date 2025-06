Casal se conhece em frente ao estádio do Paulista

Em 18 de julho de 2020, Thais Beraldo e Rodrigo de Oliveira deram início a uma história de amor que começou em frente ao estádio Jayme Cintra, casa do Paulista Futebol Clube, em Jundiaí. A ligação com o time já vinha desde a infância dos dois, mas acabou se tornando o ponto de partida para o relacionamento.

"Eu sempre frequentava os jogos e a lanchonete em frente ao estádio. Na pandemia, decidi sair sozinha para comer um lanche e chamei o Rodrigo, com quem já conversava pelo aplicativo. Ele topou, e foi assim que a gente se conheceu", lembra Thais.

Mesmo tendo morado no Rio Grande do Sul por um período, Rodrigo nunca deixou de acompanhar o Paulista à distância. Ao retornar, o casal passou a frequentar com ainda mais frequência os jogos e o entorno do estádio, que se tornou um local especial para ambos. "O Paulista faz parte da nossa história. A gente se conhecer ali traz todas as nossas recordações da adolescência", conta Thais.