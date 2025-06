Com previsão de semana gelada, idosos precisam de atenção

A previsão do tempo indica uma semana gelada em Jundiaí, com temperaturas mínimas que podem chegar a 8°C. A chegada do frio intenso acontece em um cenário de aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o Estado de São Paulo, o que exige atenção da população, especialmente dos idosos, que estão entre os mais vulneráveis aos efeitos das baixas temperaturas. A médica geriatra do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Bruna Fernandes Nunes, explica que o envelhecimento natural do corpo traz alterações fisiológicas importantes, entre elas, a capacidade de manter a temperatura corporal estável.

“Isso está relacionado à termorregulação — o sistema responsável por manter o equilíbrio da temperatura corporal. Com o passar dos anos, esse mecanismo se torna menos eficiente: há uma redução na conservação do calor e na capacidade de isolamento térmico, em razão da diminuição da massa muscular e do conteúdo de água no corpo. Isso aumenta os riscos para quem se expõe ao frio sem a devida proteção”, explica a especialista.

No inverno, cuidados específicos são essenciais para o bem-estar dos idosos