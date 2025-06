HC de Campo Limpo celebra os novos nascimentos

Nove partos foram realizados no Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista na semana passada, data em que marcou a presença da nova gestão da unidade. As pacientes que passaram pela maternidade nos últimos dias relataram experiências positivas com a estrutura oferecida e a atuação da equipe médica e de enfermagem.

Entre os destaques, estão o acolhimento, a atenção durante o trabalho de parto e o suporte no pós-parto. Para Andressa Alves dos Anjos foi uma das mães atendidas e destacou o bom acolhimento recebido. “Fui muito bem recebida pela equipe, especialmente pela doutora que me atendeu. As enfermeiras foram gentis e me ajudaram bastante durante todo o processo”, afirmou.

Para Maria Victória Silva Garcia, o atendimento foi “maravilhoso”. Ela ressaltou o cuidado contínuo com ela e sua filha durante todo o período. Já Letícia Santos da Silva, que teve um parto agendado, contou que tudo aconteceu de forma rápida e tranquila, com apoio constante da equipe médica.