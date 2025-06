Base ecológica na Serra do Japi é referência em pesquisas

A pesquisa integra um projeto temático maior, financiado pela FAPESP, que busca entender como diferentes aspectos das mudanças climáticas, como o aumento das temperaturas, o carreamento de nutrientes agrícolas e a intensificação das queimadas, afetam a dinâmica dos ecossistemas aquáticos. O estudo também conta com apoio indireto da CAPES e do CNPq, por meio de bolsas para alunos de mestrado e doutorado envolvidos na pesquisa.

Para Flávio Gramolelli Júnior, superintendente da Fundação Serra do Japi, a presença de pesquisadores como Rodolfo e sua equipe reforça a importância da Base Ecológica como espaço dedicado à pesquisa e à educação ambiental. “Aqui, pesquisadores podem permanecer por um dia, uma semana ou pelo tempo necessário para a realização de seus estudos. Muitas descobertas feitas aqui são compartilhadas com o mundo, como espécies endêmicas que só existem na Serra do Japi”, destaca.

O superintendente ressalta ainda que, infelizmente, a Serra do Japi também sofre com incêndios frequentes durante as estações secas, o que torna a pesquisa ainda mais relevante. “Esse estudo pode nos fornecer indicadores importantes sobre como agir para prevenir esses incêndios, seja por meio de ações de conscientização, educação ambiental ou fiscalização”, afirma.