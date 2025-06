Jundiaí sedia workshops sobre resfriamento urbano

Após as apresentações, o evento foi aberto para perguntas e manifestações dos presentes, promovendo um ambiente de troca e construção coletiva. Entre os participantes, o gestor ambiental Nicholas dos Santos Silva destacou a relevância do tema. “Vim para as novidades relacionadas às mudanças climáticas. É fundamental compreender como a universidade e as políticas públicas se articulam frente a esse desafio global, especialmente diante de pautas como o licenciamento ambiental”, afirmou.

Na sequência do evento, ocorreu o 1º Workshop TEnerTEF, projeto que integra um acordo internacional de cooperação científica envolvendo a PUC-Campinas, o Conicet (Argentina) e o Conacyt (Paraguai). A proposta busca promover a resiliência energética e ambiental nas cidades, por meio do desenvolvimento de tetos frios para resfriamento urbano, captura de CO? e produção de hidrogênio.

No período da tarde, os pesquisadores visitaram a horta urbana do Jardim Guanabara, o jardim de chuva e algumas ruas arborizadas pelo programa Pé de Árvore, no bairro Novo Horizonte.