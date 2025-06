Estiagem preocupa, mas chuvas recentes trazem alívio

As chuvas registradas em abril nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) superaram expectativas e trouxeram alívio momentâneo ao cenário de estiagem que preocupa a região, especialmente nos meses de julho e agosto, conhecidos pelo tempo seco. Segundo dados do Consórcio PCJ, foram registrados 89,3 mm de precipitação no mês de abril que representa um volume 70% acima da média histórica para o período, que é de 52,6 mm.

Apesar da melhora, o Consórcio PCJ alerta para a necessidade de monitoramento constante. “Mantemos a Operação Estiagem ativa durante todo o ano. Ela presta apoio aos municípios e empresas com ações de contingência”, explica Francisco Lahóz, secretário executivo do consórcio. O acompanhamento hidrológico é feito mensalmente e direciona medidas com base no comportamento hídrico previsto para os três meses seguintes.

Em Jundiaí, as chuvas de abril tiveram efeito positivo. A cidade conta com estrutura hídrica que inclui a barragem no Rio Jundiaí Mirim e a transposição de água do Rio Atibaia, o que garante certa estabilidade no abastecimento. No entanto, a situação ainda exige atenção. “As chuvas trouxeram estabilidade, mas é essencial continuar monitorando, pois o clima está cada vez mais imprevisível”, alerta Francisco Lahóz.