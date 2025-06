Jundiaí Empreendedora participa do 1º Mutirão de Emprego

O Centro Universitário UniAnchieta realiza neste sábado (7) o 1º Mutirão de Emprego, evento gratuito e aberto ao público, com o objetivo de conectar empresas da região a candidatos em busca de uma vaga no mercado de trabalho. A ação ocorre das 9h às 13h, no Campus UniAnchieta – Prédio 3, localizado na Av. Odila Azalim, 575 – Portaria 1.

A iniciativa busca promover a empregabilidade e oferecer oportunidades reais para estudantes, familiares, amigos e toda a comunidade jundiaiense. Empresas de diversos setores estarão presentes, oferecendo vagas de emprego, estágios e programas de aprendizagem.

O Espaço Jundiaí Empreendedora, da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, também participa da ação, oferecendo suporte e informações sobre programas municipais voltados à qualificação e inserção no mercado.