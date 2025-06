No dia do Meio Ambiente, Jundiaí reforça ações sustentáveis

Neste 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 para estimular a conscientização e a preservação ambiental, a Prefeitura de Jundiaí destaca uma série de iniciativas que reforçam seu compromisso com a sustentabilidade. As ações abrangem educação ambiental, preservação de recursos naturais, apoio ao setor agrícola, revitalização de espaços públicos e incentivo à participação cidadã.

Conservação da Serra do Japi

Entre as principais iniciativas, está o programa “Conhecer para Preservar”, lançado em abril deste ano pela Fundação Serra do Japi. O objetivo é ampliar a educação ambiental no município e divulgar as pesquisas científicas realizadas na Reserva Biológica Municipal e na Base Ecológica da Serra. A proposta reforça a ideia de que conhecer é o primeiro passo para conservar. A iniciativa ocorre em etapas, começando com visitas institucionais de caráter educativo.

Outra importante ação na Serra do Japi é o projeto de pesquisa que monitora a qualidade da água das cachoeiras e ribeirões da região. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Universidade Anchieta, a Fundação Serra do Japi, a DAE e a ONG COATI, com o objetivo de gerar dados fundamentais para subsidiar ações de revitalização e uso sustentável do local. Esse monitoramento contribui diretamente para a preservação dos recursos hídricos e para a manutenção da biodiversidade na área protegida.