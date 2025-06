Criança de 6 anos morre em Jundiaí com suspeita de meningite

A meningite é uma doença que provoca inflamação na meninge, uma membrana que reveste o cérebro e a medula espinhal. No caso da criança que morreu, a suspeita é de meningite bacteriana, que é causada por bactérias que se espalham de uma pessoa para outra por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Como há mais de um tipo de bactéria que pode causar meningite, a prevenção à doença é feita com as vacinas Pentavalente, BCG, Meningocócica e Pneumocócica.

Um garoto de seis anos morreu no domingo (1º) em Jundiaí com suspeita de meningite bacteriana. A criança estudava no Sesi do Jardim Tarumã, local onde uma outra aluna da mesma idade, mas de outra turma, foi diagnosticada com a doença e se recupera já em casa.

Nesta terça-feira (3/6), a escola Sesi de Jundiaí, do bairro Tarumã (CE 021), mantém as suas atividades em funcionamento, conforme as orientações da Vigilância Epidemiológica do município de Jundiaí. O contato com as autoridades médicas municipais segue constante desde o início das investigações epidemiológicas pela Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) da cidade.

Seguindo as orientações da vigilância epidemiológica, comunicamos os responsáveis dos alunos de duas turmas do 1º ano do Fundamental, por meio dos canais oficiais da escola, sobre a necessidade de comparecerem na manhã de hoje, na UBS do Jardim Tarumã, para administração de medicação profilática, conforme protocolo e avaliação médica.

Foi com grande pesar que recebemos ontem (2/6) a informação do falecimento de um aluno do primeiro ano, com suspeita de meningite. A escola aguarda confirmação oficial da causa da morte da criança.