Jundiaí participa do Smart City Business, foco em IA e inovação

A participação de Jundiaí reforça o compromisso do município com políticas públicas inovadoras, acessíveis e voltadas ao bem-estar da população. O prefeito Gustavo Martinelli destaca a importância da presença da cidade em fóruns estratégicos. “O Smart City Business é um espaço essencial para o compartilhamento de boas práticas e a construção de soluções colaborativas. Jundiaí está comprometida com a inovação e com o desenvolvimento sustentável e, participar deste congresso, nos coloca em conexão com as tendências que vão transformar a vida nas cidades nos próximos anos.”

Entre os dias 3 e 5 de junho, Jundiaí participa do Smart City Business Brazil Congress 2025, um dos mais importantes congresso sobre cidades inteligentes da América Latina. O encontro será em São Paulo reunindo especialistas, gestores públicos, empresas e instituições que atuam no ecossistema de cidades inteligentes.

Os pilares do Smart City Business Brazil Congress são experiências, inovação, sustentabilidade e inclusão, proporcionando um ambiente de diálogo com líderes, especialistas e profissionais de diversos setores, cocriando soluções que colocam pessoas e planeta no centro do desenvolvimento urbano, é um espaço para estabelecer conexões estratégicas que podem gerar mudanças reais e positivas na sociedade e no meio ambiente.

Programação

No primeiro dia do evento, o gestor Humberto Cereser participa da Reunião Estratégica 4, com o tema “Como atrair novos investimentos nos municípios impactando o desenvolvimento econômico local?”. O encontro será das 11h45 às 13h, reunindo gestores de diversas cidades para discutir caminhos que tornem os municípios mais atrativos aos investidores, promovendo a geração de empregos, inovação e crescimento econômico sustentável.

Também às 11h45, o diretor-presidente da CIJUN, Michel Macahiba Domingues, participa da Reunião Estratégica 2, com o tema “Como as Empresas Públicas de TI devem se preparar para a Inteligência Artificial e a Governança de Dados?”. Na ocasião lideranças de empresas públicas de tecnologia da informação de todo o país se reúnem para debater os desafios e caminhos para modernizar a infraestrutura digital do setor público. Em pauta, estão temas como a superação de entraves burocráticos, a integração de sistemas legados com novas tecnologias, a formação de equipes qualificadas e a implementação de práticas de governança que atendam às exigências da LGPD.