Tempo mais frio pede cuidado com os olhos; veja dicas

“As alterações ambientais vão acontecendo ao longo das semanas e meses, algumas estações de frio são mais severas do que outras, fazendo com que, principalmente nos meses mais tardios do inverno, julho e agosto, esses sintomas apareçam. As crianças costumam apresentar mais quadros alérgicos, já os adultos e idosos estão propensos a problemas relacionados ao ressecamento”, explica o professor.

No período mais frio do ano, algumas doenças relacionadas aos olhos, principalmente à superfície ocular, são mais frequentes. Eduardo Rocha, oftalmologista, professor da USP de Ribeirão Preto e colunista da Rádio USP, explica que isso acontece porque “há uma queda da umidade do ar, diminuição da temperatura e um aumento das partículas suspensas”.

O professor Rocha destaca que em vez de tratar, o melhor é prevenir: “Evitar lugares fechados há muito tempo, evitar vento direto sobre os olhos e excessiva exposição ultravioleta no sol, que acaba sendo mais tolerado porque o tempo está frio, mas por outras vezes acaba excedendo no tempo de exposição”.

Para o conforto dos olhos, ele recomenda a compressa fria, chamada também de boa e velha receita da vovó, enxaguá-los com água limpa e, em algumas situações, o uso de lubrificantes oculares ou colírios de lágrima artificial pode resolver grande parte dos casos de irritabilidade. No entanto, a persistência do desconforto por um ou mais dias, com diminuição da visão e embaçamento persistente, faz com que o caso precise ser examinado por um especialista.

Mais sensíveis ao frio

O frio torna os olhos mais sensíveis, o que faz com que haja lacrimejamento para promover aquecimento da superfície. De acordo com Rocha, há pessoas mais ou menos sensíveis ao frio e isso não necessariamente significa uma doença, mas mais uma variação como tantas outras existentes entre as pessoas.