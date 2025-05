Expresso turístico da CPTM virá para Jundiaí no fim de junho

O Expresso Turístico da CPTM, que tem viagens para Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes partindo da Estação da Luz, na Capital, abriu vendas para as viagens de junho, mas ainda tem disponíveis os ingressos para viagens de maio para Jundiaí. Neste mês, o trem parte para a Terra da Uva nos dias 25 e 31. Já em junho, as viagens serão nos dias 28 e 29

As partidas da Estação Luz são sempre às 08h30, com embarque a partir das 8h. A viagem tem duração estimada de 2h. Já o retorno à Estação Luz acontece às 16h30, com embarque a partir das 16h e as mesmas duas horas de trajeto. As tarifas de ida e volta são de R$ 50 para um passageiro, R$ 82 para um passageiro e um acompanhanhte, R$ 115 para um passageiro e dois acompanhantes e R$ 148, que dá direito a três acompanhantes. Há odesconto de 50% para estudantes, idosos e outras categorias de meia-entrada.

O Expresso Turístico começou em 2009, para fomentar o turismo ferroviário no estado. A viagem utiliza uma locomotiva a diesel do ano de 1952, que conduz carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil na década de 1960. No total, são 352 assentos, além de espaço reservado para cadeira de rodas (com cinto de segurança e ponto de ancoragem).