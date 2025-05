Lula troca mais um ministro - dois já caíram em uma semana

Carlos Lupi (PDT) pediu demissão do cargo de ministro da Previdência Social, 10 dias após operação que revelou um esquema de fraude em descontos não autorizados em aposentadorias do INSS. Já Cida Gonçalves foi demitida do Ministério das Mulheres. No lugar dela, foi nomeada a também petista Márcia Lopes, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à fome do segundo mandato de Lula.

Com as quedas de Lupi e Cida, já são 12 trocas na Esplanada dos Ministérios neste terceiro mandato do petista. O número de trocas no primeiro escalão do governo do petista é menor que o visto no mandato do antecessor Jair Bolsonaro (PL). No mesmo período de governo, o então presidente já havia demitido 16 ministros.

Saúde mental materna é tema de palestra na Câmara

Neste mês em que é realizada a campanha nacional pela Saúde Mental Materna, o Maio Furta-Cor, a Câmara de Jundiaí será sede de palestra e atividades gratuitas para mães e mulheres no dia 9 de maio, a partir das 9 horas, no plenário. O encontro reunirá profissionais especializadas no assunto, para acolhimento às mães e promoção do cuidado. O evento é aberto ao público e é preciso fazer inscrição.

A organização da programação é feita por um grupo de profissionais que acolheram a campanha do Maio Furta-Cor em Jundiaí. A programação contará com a presença das profissionais: Geane Barbosa, psicóloga, palestrante, especialista em educação parental; Natália Menegócio, psicóloga especialista em saúde emocional; Maria Júlia Dadauto Vaz, fisioterapeuta, especialista em pilates e Ana Flávia Bolognese, nutricionista, capacitada em Comportamento Alimentar.

Padre Júlio Lancellotti distribui pães no centro de Jundiaí

A visita do Padre Júlio Lancellotti à Jundiaí nesta quarta-feira (7) começará com distribuição de pães às 9 horas no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). Às 11 horas ele estará no auditório do Unianchieta em um encontro aberto ao público para falar sobre políticas públicas para pessoas em situação de rua e direitos humanos. A visita do religioso à cidade foi alinhada pelos vereadores do Cardume, mandato coletivo do PSOL. Logo após este evento, ele seguirá para um almoço com o Bispo de Jundiaí, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto. Padre Júlio finalizará o dia na cidade novamente no Centro POP, para uma apresentação com os assistidos.