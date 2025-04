Exposição Mundo Pixar volta a São Paulo

Embarque no mundo de filmes nostálgicos como Vida de Inseto, Up: Altas Aventuras, Os Incríveis e Procurando Nemo, repleto de aventuras emocionantes, repleto de cenas divertidas e cativantes.

A consagrada exposição Mundo Pixar está de volta à capital paulista em 2025 com uma edição inédita e a maior já realizada no Brasil. A partir de junho, o Shopping Center Norte receberá a nova versão da mostra, que contará com 3.500 metros quadrados e 14 ambientes temáticos inspirados nos clássicos da Pixar. A experiência promete encantar públicos de todas as idades com atrações imersivas e surpresas exclusivas.

O sucesso da mostra não para por aí: em 2026, o Mundo Pixar chega ao Rio de Janeiro, onde será apresentado durante o primeiro semestre. A expansão reforça o protagonismo da exposição no cenário internacional do entretenimento e consolida sua presença no Brasil.

SERVIÇO

Data: a partir de 18 de junho de 2025

Hora: Terça-feira a domingo e feriados, das 10h às 21h

Duração: aproximadamente 1h

Localização:

Estacionamento do Shopping Center Norte - na saída próxima ao Fogo de Chão.

Av. Otto Baumgart, 245 - Vila Guilherme, São Paulo

Idade: Livre

Acessibilidade: Sonorização e iluminação menos agressivas para uma melhor experiência de pessoas no espectro, sala de descompressão especialmente para pessoas no espectro autista (TEA) ou com outros transtornos neurodivergentes, áudio guia disponível via QR code no local, placas em Braile, e acessibilidade para cadeirantes.

Preço: A partir de R$ 45 reais / Clientes Nubank têm condições exclusivas.