Guitarrista Ava Mendoza se apresenta nesta sexta (25) no Sesc

A guitarrista e compositora americana Ava Mendoza sobe ao palco do Teatro do Sesc Jundiaí nesta sexta-feira (25), às 20h, para apresentar seu mais recente trabalho, The Circular Train. O álbum, seu terceiro projeto solo e primeiro de material original em dez anos, marca um momento de maturidade criativa na carreira da artista, que vive em Nova York após deixar sua Califórnia natal.

O show traz composições que transitam entre o pessoal e o político, com destaque para "Ride to Cerro Rico", inspirada na bisavó boliviana de Mendoza, e "Dust From the Mines", que reflete sobre a história mineradora de sua família em Montana. O repertório inclui ainda "Pink River Dolphins", que homenageia a trompetista Jaimie Branch e faz referência a uma experiência com botos cor-de-rosa na Amazônia, além da poderosa releitura de "Irene, Goodnight", clássico de Leadbelly que mostra a profunda conexão da artista com as raízes do blues.

Conhecida por suas colaborações com nomes como Nels Cline (Wilco), Fred Frith e William Parker, e por liderar a banda Unnatural Ways, Mendoza constrói em The Circular Train paisagens sonoras que vão do noise abrasivo às texturas delicadas do blues.