Rodovias Anhanguera e Bandeirantes passam por obras em Jundiaí

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, está trabalhando na recuperação de taludes na rodovia dos Bandeirantes, km 64, e na Anhanguera, km 60, no sentido capital, em Jundiaí. Para isso, os acostamentos permanecem interditados. Na Bandeirantes, os serviços devem se estender por mais uma semana e, na Anhanguera, a previsão de entrega da obra é entre o final de abril e o início do mês de maio.

As equipes também estão realizando a manutenção de obras de arte por todo o sistema Anhanguera-Bandeirantes, além de manutenção no pavimento rígido na praça de pedágio da rodovia Anhanguera, km 118, em Santa Barbara D’Oeste, nos dois sentidos da via. Os trabalhos demandam interdições de faixas durante o dia.

Equipes realizam também a selagem de tricas na Rodovia Anhanguera no km 130 e do km 85 ao 96, ambos no sentido Norte. Já na rodovia dos Bandeirantes, a selagem de trincas ocorre no km 37, sentido Norte. Todas as atividades são realizadas no período noturno.