Jundiaí disputará 44 competições esportivas oficiais neste ano

Em 2025, Jundiaí marcará presença em 41 eventos esportivos com filiação nas ligas, federações e associações, distribuídos em diversas regiões do estado de São Paulo. Além disso, a cidade também disputará três eventos promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo: os Jogos da Juventude (sub-18), as copas do Estado de São Paulo em sete modalidades e o Jogos da Melhor Idade, para atletas com mais de 60 anos (Jori).

A gestora da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), Rita Orsi, ressaltou a importância do incentivo ao esporte em Jundiaí e a participação dos atletas da cidade nas competições estaduais. "A diversidade de modalidades esportivas e atividades físicas oferecidas pelo município reforça nosso compromisso com a formação e o desenvolvimento dos atletas, crianças, adultos, idosos e pessoa com deficiência. Além disso, a participação de Jundiaí em competições estaduais é essencial para fortalecer o esporte local, promover nossos talentos e incentivar a prática esportiva como um estilo de vida saudável”, destacou Rita Orsi.

Jundiaí conta com uma ampla infraestrutura, composta por 20 complexos esportivos espalhados pela cidade, além de unidades de apoio que ampliam ainda mais o alcance das ações esportivas. A população pode escolher os horários e as atividades que mais se adequam ao seu interesse, desde esportes coletivos e modalidades individuais.