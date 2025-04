Populares 'metem a colher' e salvam mulher de agressões do marido

Uma mulher foi agredida pelo marido com tapas no rosto e socos na costela, no Jardim América 1, em Várzea Paulista, na noite deste sábado (5). Populares ouviram a briga e os gritos da vítima e acionaram a Polícia Militar, que prendeu o marido

Quando os PMs chegaram, a vítima estava do lado de fora da casa e confirmou o teor da denúncia anônima, de que havia acabado de ser agredida.

Os policiais solicitaram apoio e entraram na casa, onde o marido estava tomando banho. Ele atendeu ao pedido para sair do banheiro e se rendeu.