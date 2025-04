Fresno se apresenta pela primeira vez no Sesc Jundiaí na sexta

Com 25 anos de estrada, a Fresno consolida sua presença no rock nacional sem perder a vitalidade criativa. O grupo, formado por Lucas Silveira (vocais e guitarra), Gustavo Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria), lançou em 2024 o álbum duplo Eu Nunca Fui Embora, marcado por colaborações com nomes como Pabllo Vittar, NX Zero, Chitãozinho e Xororó, Dead Fish e Catto.

Nesta sexta (11), o trio sobe ao palco do Sesc Jundiaí para apresentar as novas músicas ao lado de sucessos de sua discografia. O DJ Adriano HP abre o evento, com discotecagem a partir das 19h.

Mesmo tendo o relacionamento como temática principal, “Eu Nunca Fui Embora” faz um paralelo com as mais de duas décadas de história da própria Fresno. “A gente nunca foi embora porque o nosso sonho enquanto banda e nosso amor pelo público sempre foi maior do que qualquer dificuldade”, resume Lucas.