Motorista capota, para na beira do rio e é resgatado com fratura

Chegando no local os guardas se depararam com socorristas do Samu já tentando retirar a vítima do veículo.

Um homem foi resgatado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e guardas municipais, de dentro do carro, após capotar e parar às margens de um rio em Campo Limpo Paulista. O caso aconteceu nesta sexta-feira (4), na estrada da Bragantina.

Por conta de como o carro parou na beira do rio, e do difícil acesso, foi necessário ajudar os socorristas no resgate da vítima, que foi levada para o hospital com suspeita de fratura no braço.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.