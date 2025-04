Emerson Leite: quadra de Centro Esportivo terá nome do jornalista

Neste domingo (6), o Vetor Oeste viverá um momento marcante com a reinauguração da quadra poliesportiva do CECE Léo Nogueira, no bairro Medeiros. A grande novidade é que o espaço agora leva o nome do jornalista Emerson Leite, em homenagem a este comunicador que dedicou sua carreira à cidade e à valorização do esporte.

A reinauguração será domingo, às 9h, na avenida Francisco Nobre, 801, no bairro Medeiros, e promete atrair não apenas os amantes do esporte, mas também aqueles que acompanharam a trajetória de Emerson, que fez história como jornalista e atuou com paixão no desenvolvimento social e esportivo de Jundiaí. A quadra poliesportiva do CECE Léo Nogueira será agora um símbolo da contribuição do jornalista à cidade.

Emerson, que faleceu precocemente, dedicou sua vida ao jornalismo, à assessoria de imprensa e à gestão pública, sendo uma figura fundamental para a comunicação de Jundiaí. Seu trabalho sempre teve como foco a construção de um ambiente melhor para a população, seja através do esporte, da informação ou da política.