Alfinetadas de Tarcísio a Lula não abalam relações em Jundiaí

O presidente do PT em Jundiaí, Ederson Felipe, o Felipão, considera que estas críticas são muito mais para gerar mídia do que para propor políticas. “São para criar conteúdo na rede, são para lacrar. São pautas que não condizem com o que a população precisa”, afirma, lembrando que o partido está em busca desta pacificação citada. “Hoje temos uma nova cara no PT, que não é de briga. Queremos unidade. Sabemos que para governar é preciso diálogo”, destaca.

O petista ainda ressalta que as diferenças com partidos devem ficar de lado quando há o interesse em cuidar da população e que está satisfeito com a articulação da vereadora do PT na Câmara. “Fico feliz em ver Mariana conversando com as mulheres eleitas ao lado dela e com todos os partidos. Vamos dialogar e também discordar. Mas sempre nos posicionar. Política é ajudar a mudar a vida das pessoas. É um erro não dialogar por causa de partidos diferentes”, finaliza.