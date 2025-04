Jundiaí recebe espetáculo premiado sobre respeito às diferenças

A Catarsis – Arte para Infância e Juventude traz para Jundiaí no próximo dia 11 de abril (sexta-feira) a sua aclamada e premiada peça “O muro de Sam”, uma verdadeira reflexão sobre a importância do respeito e convívio entre as diferenças. Com início às 19h30, na Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, a apresentação marca o retorno do núcleo de teatro e pesquisa aos palcos dos teatros municipais de Jundiaí.

Além de aclamado pelo público, “O muro de Sam” também traz ainda como apreciação da crítica o Prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte na categoria de Melhor Direção em 2022; o Troféu-Caneca “Pecinha é a Vovozinha”, prêmio criado pelo crítico Dib Carneiro Neto, e vencedor nas categorias de Melhor Espetáculo, Melhor Dramaturgia, Direção, Cenografia e Trilha Sonora; além da indicação na categoria Arte para Crianças do Prêmio Governador do Estado de São Paulo.

“O muro de Sam” é inspirado no livro “Querido Senhor Presidente”, escrito por Sophie Siers e ilustrado por Anne Villeneuve, e se passa nas férias, em pleno mês de janeiro.