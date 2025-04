Atleta jundiaiense quebra recorde e entra para top 10 do Brasil

A jundiaiense Nathalia Batista Munhoz, de 18 anos, se tornou a 10ª melhor atleta do Brasil na categoria sub-20 após quebrar sua própria marca pessoal na prova dos 200 metros rasos com o tempo de 27,08 segundos. A conquista aconteceu no último fim de semana, no Troféu Adhemar Ferreira da Silva, realizado na cidade de Bragança Paulista.

Além de entrar para o top-10 do ranking nacional sub-20 nos 200 metros, Nathalia também brilhou nos 100 metros rasos e quebrou outro recorde pessoal, completando a prova no tempo de 13,04 segundos. "Foi uma competição bastante difícil e de altíssimo nível. Estou treinando desde o final dos Jogos Abertos do ano passado e quero evoluir bastante em 2025. O nível dos meus treinamentos está mais forte e, em conversas diárias com o professor Robson Mian, meu treinador, ajustamos diariamente as cargas para que realmente essa evolução ocorra de forma pensada e minimizando o risco de lesões. E está dando tudo certo, estou bastante feliz", disse a atleta de Jundiaí.

Uma das competições mais importantes do calendário, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva é uma competição de nível adulto, que reúne atletas da elite que disputam vagas para o Campeonato Mundial, que será em setembro, em Tóquio. Para os atletas jundiaienses, essa foi uma competição inédita. "Nossa equipe, com objetivos muito mais modestos, buscava a melhoria de marcas pessoais e dar ritmo de competição aos atletas, tendo em vista que foi a primeira competição do ano para todos os que participaram. E deu muito certo, com as metas alcançadas e, de quebra, obtivemos um top-10 nacional. Estamos muito felizes com isso", disse o treinador Robson Mian.