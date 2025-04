Escolas militares: seis unidades da região voltam a ter consultas

Unidades de ensino estaduais que sinalizaram interesse já fizeram uma primeira rodada de consulta pública às comunidades escolares para a implantação do modelo cívico-militar. Na região, são seis escolas interessadas, cinco em Jundiaí e uma em Campo Limpo Paulista. Entre 17 e 31 de março, as escolas organizaram eleições com alunos, pais e responsáveis e equipes de 302 escolas que manifestaram o interesse no ano passado para decidir pela implantação ou não do programa. A expectativa é que até 100 unidades do estado adotem o modelo a partir do segundo semestre de 2025.

Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), as unidades de ensino que desde o ano passado sinalizaram interesse na adesão ao modelo cívico-militar são Conde do Parnaíba, Paulo Mendes Silva, Doutor Rafael Mauro, Profª Deolinda Copelli de Souza Lima e Profº João Batista Curado, em Jundiaí, e Profª Georgina Helena Fortarel, em Campo Limpo Paulista.

Da lista de participantes da primeira consulta, cinco unidades reprovaram a adesão, 70 aprovaram e outras sete se abstiveram. A Secretaria de Educação (Seduc), porém, não listou quais foram as unidades. As demais não obtiveram quórum mínimo — 50% dos votos válidos mais um. Todas as escolas, incluindo as que optaram a favor, terão mais duas rodadas de votação nas próximas semanas.

2ª e 3ª rodadas de votação