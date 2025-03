Ministro critica: “Polícia prende mal” e OAB avalia declaração

Ele ressalta que, na legislação brasileira, a última ‘instância’ é a prisão, já que há o direito de responder em liberdade e o encarceramento é para casos em que seja considerado o risco para a sociedade, como tráfico de drogas, organização criminosa e pessoas envolvidas em diversos estupros, por exemplo. Mas que a preocupação da sociedade com a criminalidade tem que ser debatida e que medidas estão sendo tomadas. “É o caso da Nova PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de Segurança Pública, que deve fortalecer as Guardas Municipais, um anseio da população. Mas acredito que o principal é a colaboração entre as entidades: polícias, advocacia, Ministério Público e demais órgãos”, considerou.

A PEC em questão pode propor mudanças relacionadas à guarda municipal, fortalecendo o seu papel, ampliando suas atribuições e garantindo mais recursos e autonomia para atuar na segurança pública local. Já a advogada Maiara Tangerina elenca outras medidas que podem contribuir, como aprimorar a atuação do Sistema de Justiça. “É preciso que sejam efetivadas e aplicadas medidas cautelares que realmente evitem a reincidência (ao crime). Só assim vamos garantir que o direito do acusado de responder a um processo em liberdade não seja confundido com esta ‘sensação de permissividade’, para que ele continue a cometer delitos”, diz.