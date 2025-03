Mulheres jundiaienses: Solar do Barão ganha exposição temática

Ainda como parte das iniciativas da Prefeitura para o Mês das Mulheres, a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) promove no Museu Histórico e Cultural – Solar do Barão a exposição “Mulheres que ajudaram a construir a história de Jundiaí”. Em cartaz até o dia 29 de março, a mostra tem curadoria de João Borin e reúne painéis com homenagens a dezenas de mulheres atuantes no município nos mais distintos segmentos.

CONFIRA AS EXPOSIÇÕES NOS ESPAÇOS CULTURAIS MUNICIPAIS

“Esta nova exposição foi montada a partir dos documentos e fotos de acervos pessoais, além de outras fontes do Arquivo Histórico municipal. Ela aborda a importância das mulheres na história de Jundiaí e do seu protagonismo na superação das dificuldades, luta, resistência e atuação artística ao longo do último século”, comentou o diretor do Departamento de Museus da UGC, Maurício Ferreira.