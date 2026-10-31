A infância, como estágio do desenvolvimento humano, concentra em torno de suas especificidades, especial interesse, não só por parte dos educadores e pesquisadores da área, mas da sociedade como um todo. A espontaneidade da criança, sua curiosidade característica, seu senso imaginativo, sua criatividade, expressão delicada e prontidão para aprender, inspiram afeto e cuidado, mobilizando em grande parte das pessoas a uma tendência de proteção e à busca por assegurar as melhores condições e recursos para seu pleno desenvolvimento.

Entretanto, se retrocedermos no tempo, veremos que nem sempre foi assim. Houve significativos períodos na história, nos quais os infantes eram considerados e tratados como pequenos adultos, inclusive na forma de vestir e nas atividades rotineiras, das quais participavam, sem qualquer distinção.

Com o fluir dos acontecimentos, a compreensão acerca da infância, também avançou e foi aos poucos se revestindo de peculiar sensibilidade, sendo possível descobrir que esta etapa da vida, na verdade, corresponde a um importante e fecundo momento para a educação do ser, que ao modo da argila, passível de ser modelada, se encontra receptivo às experiências e impressões do meio, que positiva ou negativamente vão interferindo e influenciando nas linhas mestras do caráter, ecoando pela vida afora por meio da personalidade, do comportamento, do jeito de funcionar, enfim. É por isso, que quase todas as abordagens psicológicas, mesmo que contendo diferentes princípios entre si, lançam um olhar atento para a infância.