Uma nova balsa com capacidade para transportar até 60 veículos começa a operar neste feriado prolongado na travessia do Rio Grande, entre Delfinópolis (MG) e Cássia (MG), no reservatório da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes. A embarcação foi locada pela Prefeitura de Delfinópolis por R$ 880 mil, pelo prazo de até 120 dias, para reforçar o atendimento durante a reforma de outras duas balsas.

A contratação emergencial tem como objetivo garantir mais segurança, conforto e eficiência aos moradores, trabalhadores, produtores rurais e turistas que utilizam diariamente o serviço.

A reforma da balsa São João Batista do Glória, com capacidade para 12 veículos, exigirá a interrupção temporária de suas atividades. Já a Rio Grande IV, que transporta até 18 veículos, também passará por manutenção, mas continuará em funcionamento.

Três balsas em operação