Uma nova balsa com capacidade para transportar até 60 veículos começa a operar neste feriado prolongado na travessia do Rio Grande, entre Delfinópolis (MG) e Cássia (MG), no reservatório da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes. A embarcação foi locada pela Prefeitura de Delfinópolis por R$ 880 mil, pelo prazo de até 120 dias, para reforçar o atendimento durante a reforma de outras duas balsas.
A contratação emergencial tem como objetivo garantir mais segurança, conforto e eficiência aos moradores, trabalhadores, produtores rurais e turistas que utilizam diariamente o serviço.
A reforma da balsa São João Batista do Glória, com capacidade para 12 veículos, exigirá a interrupção temporária de suas atividades. Já a Rio Grande IV, que transporta até 18 veículos, também passará por manutenção, mas continuará em funcionamento.
Três balsas em operação
Com a chegada da nova embarcação, a travessia passa a contar com três balsas: a locada, com capacidade para 60 veículos, a Rio Grande IV e a Canastra, que transporta até 33 carros.
O prefeito de Delfinópolis, Pedro Paulo Pinto (MDB), afirmou que o reforço vai melhorar o atendimento aos usuários da travessia.
"Locamos uma balsa com capacidade para 60 veículos que vai atender melhor a população, os turistas e os produtores que utilizam a travessia", disse nesta sexta-feira, 30.
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