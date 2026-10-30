30 de outubro de 2026
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RIO GRANDE

Balsa para 60 carros começa a operar entre Delfinópolis e Cássia

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Balsa com capacidade para 60 carros entra em operação na travessia do Rio Grande
Balsa com capacidade para 60 carros entra em operação na travessia do Rio Grande

Uma nova balsa com capacidade para transportar até 60 veículos começa a operar neste feriado prolongado na travessia do Rio Grande, entre Delfinópolis (MG) e Cássia (MG), no reservatório da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes. A embarcação foi locada pela Prefeitura de Delfinópolis por R$ 880 mil, pelo prazo de até 120 dias, para reforçar o atendimento durante a reforma de outras duas balsas.

A contratação emergencial tem como objetivo garantir mais segurança, conforto e eficiência aos moradores, trabalhadores, produtores rurais e turistas que utilizam diariamente o serviço.

A reforma da balsa São João Batista do Glória, com capacidade para 12 veículos, exigirá a interrupção temporária de suas atividades. Já a Rio Grande IV, que transporta até 18 veículos, também passará por manutenção, mas continuará em funcionamento.

Três balsas em operação

Com a chegada da nova embarcação, a travessia passa a contar com três balsas: a locada, com capacidade para 60 veículos, a Rio Grande IV e a Canastra, que transporta até 33 carros.

O prefeito de Delfinópolis, Pedro Paulo Pinto (MDB), afirmou que o reforço vai melhorar o atendimento aos usuários da travessia.

"Locamos uma balsa com capacidade para 60 veículos que vai atender melhor a população, os turistas e os produtores que utilizam a travessia", disse nesta sexta-feira, 30.

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