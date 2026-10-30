Um homem de 50 anos, procurado pela Justiça desde janeiro de 2025 por dívida de pensão alimentícia, foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) na tarde desta sexta-feira, 30, em Franca. A abordagem ocorreu na avenida Dom Pedro I, após o sistema de monitoramento identificar um mandado de prisão em aberto.

Segundo a GCM, a Central de Monitoramento identificou a ordem judicial vinculada ao proprietário de um veículo que circulava pela região. Uma equipe foi acionada e conseguiu localizar o automóvel.

Durante a abordagem, os guardas constataram que o proprietário era o próprio motorista e confirmaram a existência do mandado de prisão.