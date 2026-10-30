30 de outubro de 2026
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Procurado é preso por dívida de R$ 33 mil de pensão em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCM
Foragido sendo conduzido à Central de Polícia Judiciária de Franca
Foragido sendo conduzido à Central de Polícia Judiciária de Franca

Um homem de 50 anos, procurado pela Justiça desde janeiro de 2025 por dívida de pensão alimentícia, foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) na tarde desta sexta-feira, 30, em Franca. A abordagem ocorreu na avenida Dom Pedro I, após o sistema de monitoramento identificar um mandado de prisão em aberto.

Segundo a GCM, a Central de Monitoramento identificou a ordem judicial vinculada ao proprietário de um veículo que circulava pela região. Uma equipe foi acionada e conseguiu localizar o automóvel.

Durante a abordagem, os guardas constataram que o proprietário era o próprio motorista e confirmaram a existência do mandado de prisão.

A dívida de pensão alimentícia era de R$ 33.183,76 em 2025 e deverá passar por uma nova atualização.

O homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

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