Um borracheiro ficou ferido após um pneu explodir enquanto ele trabalhava em uma borracharia no bairro Jardim Silveira, em Morro Agudo, a 85 km de Franca. O acidente aconteceu na tarde de 19 de outubro, e as imagens foram divulgadas nesta sexta-feira, 30.
Nas imagens, o profissional aparece manuseando o pneu para colocá-lo em uma picape quando ocorreu a explosão. A câmera também registrou o forte estrondo provocado pelo acidente.
Os próprios funcionários prestaram os primeiros socorros ao borracheiro, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Marcos, unidade de atendimento médico da cidade.
O profissional recebeu atendimento e teve alta pouco depois. Os funcionários não souberam informar o que provocou a explosão.
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