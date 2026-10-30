Um borracheiro ficou ferido após um pneu explodir enquanto ele trabalhava em uma borracharia no bairro Jardim Silveira, em Morro Agudo, a 85 km de Franca. O acidente aconteceu na tarde de 19 de outubro, e as imagens foram divulgadas nesta sexta-feira, 30.

Nas imagens, o profissional aparece manuseando o pneu para colocá-lo em uma picape quando ocorreu a explosão. A câmera também registrou o forte estrondo provocado pelo acidente.

Os próprios funcionários prestaram os primeiros socorros ao borracheiro, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Marcos, unidade de atendimento médico da cidade.