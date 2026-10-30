Um incêndio atingiu o Supermercado Big Compra na tarde desta sexta-feira, 30, na rua Alagoas, em São Joaquim da Barra, a 58 km de Franca. O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de cidades da região. Não houve registro de feridos.

As chamas teriam começado na área de refrigeração ou no depósito do estabelecimento e atingiram parte da estrutura.

Funcionários e colaboradores realizaram a evacuação do supermercado para evitar que pessoas permanecessem no local durante o incêndio.

Combate às chamas