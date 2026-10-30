30 de outubro de 2026
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Incêndio atinge supermercado e mobiliza bombeiros na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Fumaça de incêndio em loja do Big Compra, em São Joaquim da Barra
Fumaça de incêndio em loja do Big Compra, em São Joaquim da Barra

Um incêndio atingiu o Supermercado Big Compra na tarde desta sexta-feira, 30, na rua Alagoas, em São Joaquim da Barra, a 58 km de Franca. O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de cidades da região. Não houve registro de feridos.

As chamas teriam começado na área de refrigeração ou no depósito do estabelecimento e atingiram parte da estrutura.

Funcionários e colaboradores realizaram a evacuação do supermercado para evitar que pessoas permanecessem no local durante o incêndio.

Combate às chamas

Equipes do Corpo de Bombeiros de Orlândia e de municípios vizinhos foram acionadas para combater o fogo.

Caminhões-pipa de usinas da região, da Prefeitura e voluntários também auxiliaram nos trabalhos de combate ao incêndio.

A causa do incêndio deverá ser investigada.

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