Um jovem de 27 anos, natural de Miguelópolis, na região de Franca, morreu em um acidente entre uma Fiat Strada e um caminhão boiadeiro na manhã desta sexta-feira, 30, na BR-163, em Sinop, no Norte de Mato Grosso. Gabriel Neves da Silva Lopes estava em uma picape com outro homem, que também morreu no local após a colisão frontal.

A segunda vítima foi identificada como Gisleno Fontenele Rodrigues, de 36 anos. O acidente foi registrado por volta das 5h51, no km 847 da rodovia, próximo ao entroncamento com a MT-423, no sentido Camping Club.

Conforme a concessionária Nova Rota do Oeste, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão. Com a força do impacto, a Fiat Strada branca capotou e parou no canteiro central da rodovia.