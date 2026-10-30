Um jovem de 27 anos, natural de Miguelópolis, na região de Franca, morreu em um acidente entre uma Fiat Strada e um caminhão boiadeiro na manhã desta sexta-feira, 30, na BR-163, em Sinop, no Norte de Mato Grosso. Gabriel Neves da Silva Lopes estava em uma picape com outro homem, que também morreu no local após a colisão frontal.
A segunda vítima foi identificada como Gisleno Fontenele Rodrigues, de 36 anos. O acidente foi registrado por volta das 5h51, no km 847 da rodovia, próximo ao entroncamento com a MT-423, no sentido Camping Club.
Conforme a concessionária Nova Rota do Oeste, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão. Com a força do impacto, a Fiat Strada branca capotou e parou no canteiro central da rodovia.
O caminhão, de cor azul, era ocupado apenas pelo motorista, que não sofreu ferimentos e recusou encaminhamento para atendimento médico.
Jovem tinha vínculo com a região
Gabriel e Gisleno trabalhavam em uma empresa com sede em Lucas do Rio Verde e teriam saído de uma fazenda na região de Tabaporã. Os dois possuíam vínculo profissional com o município.
Segundo relatos, Gabriel estaria a caminho da rodoviária de Sinop para viajar a Miguelópolis.
Acidente será investigado
Equipes de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência. A Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) e a Polícia Civil também foram acionadas para realizar os procedimentos periciais e apurar as circunstâncias da colisão.
Durante o atendimento, o tráfego na pista Sul foi desviado para a pista nova, enquanto o fluxo na pista Norte permaneceu normalizado.
As causas do acidente serão investigadas.
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