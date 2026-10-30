30 de outubro de 2026
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OPERAÇÃO RURAL

Homem é preso com revólver carregado em Fiat Strada em Restinga

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Ariane Jud/GCN
Revólver calibre .38 carregado com cinco munições apreendido pela Polícia Militar em Restinga
Revólver calibre .38 carregado com cinco munições apreendido pela Polícia Militar em Restinga

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação rural da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, 30, em Restinga. A abordagem ocorreu na rodovia Rio Negro e Solimões, nas proximidades da rodovia Arnaldo Pagliaroni, durante o patrulhamento reforçado em razão do feriado de Finados.

Os policiais avistaram um Fiat Strada que seguia pela rodovia e perceberam que o motorista demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura. Diante da atitude, a equipe decidiu realizar a abordagem.

Durante a conversa, os militares perguntaram se havia algum objeto ilícito no veículo. O próprio motorista informou que transportava uma arma de fogo na porta do automóvel.

Revólver estava carregado

Na vistoria, os policiais encontraram um revólver calibre .38 carregado com cinco munições. Nenhum outro material ilícito foi localizado.

Questionado, o homem afirmou que carregava a arma para a própria defesa, por medo de ser assaltado em razão dos serviços que realiza. Ele também declarou que o revólver pertenceria ao cunhado.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi apresentada.

O homem possui passagem anterior por tráfico de drogas.

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