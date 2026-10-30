Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação rural da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, 30, em Restinga. A abordagem ocorreu na rodovia Rio Negro e Solimões, nas proximidades da rodovia Arnaldo Pagliaroni, durante o patrulhamento reforçado em razão do feriado de Finados.

Os policiais avistaram um Fiat Strada que seguia pela rodovia e perceberam que o motorista demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura. Diante da atitude, a equipe decidiu realizar a abordagem.

Durante a conversa, os militares perguntaram se havia algum objeto ilícito no veículo. O próprio motorista informou que transportava uma arma de fogo na porta do automóvel.

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