O coveiro Rodrigo Vinícius, de 49 anos, afirmou que foi surpreendido por uma mulher enquanto estava sentado e mexia no celular no Cemitério da Saudade, em Franca, na manhã desta sexta-feira. Segundo o servidor, ela jogou uma substância em seu rosto, que ele identificou como ácido. Após a agressão, ele precisou de atendimento médico e foi encaminhado à Santa Casa.

Aos 49 anos, Rodrigo trabalha há 16 anos no Cemitério da Saudade, localizado na rua Simões Caleiros, no Centro da cidade. Ele contou que estava prestes a ligar para as funerárias para organizar o andamento dos serviços do dia quando foi atingido.

“Eu estava sentado mexendo no celular. Ia ligar para as funerárias para saber como seria o andamento do dia, e ela chegou e jogou um ácido em mim”, relatou.