Quase uma semana após o segundo turno das eleições, a polarização política continua provocando confrontos nas redes sociais. Em meio a insultos, provocações e notícias falsas, a Havan precisou desmentir conteúdos que circulam na internet e envolvem sua loja em Franca.
Uma das publicações mostra supostos funcionários reunidos em frente a um letreiro da unidade fazendo o gesto de “L”, associado ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A imagem viralizou nas redes sociais, mas foi desmentida pelo empresário Luciano Hang, dono da rede e declarado apoiador do bolsonarismo.
Além da fotografia, também circulou um documento sobre uma suposta demissão de funcionário por motivos políticos. Hang negou as duas situações e afirmou que os conteúdos são falsos e foram produzidos com auxílio de inteligência artificial.
Havan alerta para circulação de notícias falsas
Em nota, a empresa afirmou que a imagem dos supostos funcionários comemorando o resultado das eleições foi manipulada com inteligência artificial. "A imagem é totalmente falsa e foi manipulada com o auxílio de inteligência artificial", diz o texto.
Sobre o documento de desligamento, a Havan declarou que se trata de uma montagem e que a pessoa mencionada sequer integra o quadro de colaboradores da rede. "Mais uma mentira!", afimou o empresário.
A empresa também informou que o departamento jurídico tomou as medidas cabíveis. Segundo a nota, a publicação original da primeira imagem já havia sido excluída, mas o conteúdo continuava circulando em outros perfis.
"Por isso, faço um alerta: não acredite em tudo o que aparece nas redes sociais! Antes de compartilhar ou repostar qualquer informação, verifique se ela é verdadeira".
Confira a íntegra da nota da Havan:
"CUIDADO COM AS MENTIRAS! Estão espalhando várias notícias falsas nas redes sociais usando o nome da Havan! O primeiro caso mostra supostos colaboradores comemorando o resultado das eleições dentro de uma das nossas lojas. A imagem é totalmente falsa e foi manipulada com o auxílio de inteligência artificial. O segundo caso envolve uma suposta demissão por motivos políticos. Mais uma mentira! O documento de desligamento foi criado com inteligência artificial e a pessoa mencionada sequer faz parte do nosso quadro de colaboradores. Nosso departamento jurídico já tomou as medidas cabíveis. Inclusive, a publicação original do primeiro caso já foi excluída, mas a imagem continua circulando em outros perfis. Por isso, faço um alerta: não acredite em tudo o que aparece nas redes sociais! Antes de compartilhar ou repostar qualquer informação, verifique se ela é verdadeira. Estão usando a inteligência artificial para criar mentiras e enganar as pessoas. Não caia nessa!"
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