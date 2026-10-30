Quase uma semana após o segundo turno das eleições, a polarização política continua provocando confrontos nas redes sociais. Em meio a insultos, provocações e notícias falsas, a Havan precisou desmentir conteúdos que circulam na internet e envolvem sua loja em Franca.

Uma das publicações mostra supostos funcionários reunidos em frente a um letreiro da unidade fazendo o gesto de “L”, associado ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A imagem viralizou nas redes sociais, mas foi desmentida pelo empresário Luciano Hang, dono da rede e declarado apoiador do bolsonarismo.

Além da fotografia, também circulou um documento sobre uma suposta demissão de funcionário por motivos políticos. Hang negou as duas situações e afirmou que os conteúdos são falsos e foram produzidos com auxílio de inteligência artificial.

Havan alerta para circulação de notícias falsas