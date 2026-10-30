Cinco pessoas foram presas nesta quinta-feira, 29, durante uma operação da Polícia Civil contra um grupo suspeito de praticar sequestro, tortura e extorsão em Passos (MG), a cerca de 100 quilômetros de Franca. A investigação aponta que os envolvidos agrediram um homem de 49 anos, acusado de furtar produtos de um comércio, e exigiram R$ 5 mil para supostamente ressarcir o estabelecimento.
Batizada de Operação Nêmesis, a ação contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. O crime que motivou a investigação ocorreu em 30 de setembro, quando o grupo teria invadido a casa da vítima, rendido o homem e agredido também a mãe dele, uma idosa de 85 anos.
Em seguida, o homem foi retirado à força da residência e levado a pé pelas ruas da cidade. Durante o percurso, foi cercado por pessoas armadas com barras de ferro e outros objetos contundentes. Ele sofreu agressões com socos, chutes e golpes, que provocaram fratura, múltiplas lesões e perda de consciência.
Suspeitos também são investigados por tráfico
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais vistoriaram a casa de um dos investigados, de 26 anos. No imóvel, foram encontradas porções de crack, cocaína e maconha, além de uma balança de precisão.
O homem e a companheira dele, de 23 anos, foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas. As outras três pessoas foram detidas em cumprimento a mandados de prisão preventiva.
Polícia investiga atuação do grupo
Segundo a Polícia Civil, a investigação apura a atuação do grupo, que teria imposto punições por conta própria a partir da suspeita de furto, em uma dinâmica associada ao chamado “tribunal do crime”.
O nome da operação faz referência a Nêmesis, figura da mitologia grega associada à justiça retributiva. As investigações continuam para identificar possíveis conexões e outros envolvidos.
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