Cinco pessoas foram presas nesta quinta-feira, 29, durante uma operação da Polícia Civil contra um grupo suspeito de praticar sequestro, tortura e extorsão em Passos (MG), a cerca de 100 quilômetros de Franca. A investigação aponta que os envolvidos agrediram um homem de 49 anos, acusado de furtar produtos de um comércio, e exigiram R$ 5 mil para supostamente ressarcir o estabelecimento.

Batizada de Operação Nêmesis, a ação contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. O crime que motivou a investigação ocorreu em 30 de setembro, quando o grupo teria invadido a casa da vítima, rendido o homem e agredido também a mãe dele, uma idosa de 85 anos.

Em seguida, o homem foi retirado à força da residência e levado a pé pelas ruas da cidade. Durante o percurso, foi cercado por pessoas armadas com barras de ferro e outros objetos contundentes. Ele sofreu agressões com socos, chutes e golpes, que provocaram fratura, múltiplas lesões e perda de consciência.

Suspeitos também são investigados por tráfico