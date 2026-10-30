30 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Franca terá chuva nesta sexta e calor de 30°C no domingo

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Céu visto na tarde desta sexta-feira em Franca
Céu visto na tarde desta sexta-feira em Franca

Franca terá uma sexta-feira, 30, de sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, com previsão de 12,5 milímetros de precipitação e temperaturas entre 19°C e 25°C, segundo a Climatempo. No sábado, 31, o tempo fica mais estável, sem previsão de chuva, enquanto o domingo, 1º, deve registrar calor de até 30°C e possibilidade de pancadas durante a noite.

Chuva e trovoadas nesta sexta-feira

A previsão aponta 94% de probabilidade de chuva nesta sexta-feira, com precipitação estimada em 12,5 milímetros. As pancadas podem ocorrer ao longo do dia e também à noite, acompanhadas de trovoadas.

A temperatura varia entre 19°C e 25°C, enquanto a umidade relativa do ar fica entre 73% e 97%. Os ventos podem atingir rajadas de 31 km/h.

Sábado terá tempo firme

No sábado, 31, a previsão é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há expectativa de chuva, e os termômetros devem marcar entre 18°C e 28°C.

A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%, com rajadas de vento de até 28 km/h.

Domingo pode chegar aos 30°C

No domingo, 1º, Franca deve registrar temperaturas entre 20°C e 30°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e pancadas de chuva durante a noite.

O volume estimado de precipitação é de 1,8 milímetro.

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