Um motorista de 68 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo dois caminhões na Rodovia Ronan Rocha, em Itirapuã, nesta sexta-feira, 30. A colisão aconteceu em um trecho de pista simples, sentido Capetinga (MG)

Segundo testemunhas, um caminhão carregado com pedras estava parado na lateral da rodovia. No momento em que o motorista abria a porta e descia do veículo, outro caminhão, que estava vazio, atingiu a lateral do primeiro e atropelou o homem.

A vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida pela equipe da AutoVias, sendo encaminhada a um hospital da região.