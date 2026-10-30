Um motorista de 68 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo dois caminhões na Rodovia Ronan Rocha, em Itirapuã, nesta sexta-feira, 30. A colisão aconteceu em um trecho de pista simples, sentido Capetinga (MG)
Segundo testemunhas, um caminhão carregado com pedras estava parado na lateral da rodovia. No momento em que o motorista abria a porta e descia do veículo, outro caminhão, que estava vazio, atingiu a lateral do primeiro e atropelou o homem.
A vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida pela equipe da AutoVias, sendo encaminhada a um hospital da região.
Uma pane elétrica no caminhão teria feito com o motorista parasse.
Trânsito ficou lento
O caminhão que atingiu o veículo carregado com pedras teve danos consideráveis na parte dianteira da cabine. Apesar da força do impacto, o motorista desse segundo caminhão não sofreu ferimentos. Ele seguia para Itaú de Minas.
Ele realizou o teste do bafômetro, acompanhado pela Polícia Militar Rodoviária, que deu negativo.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também estiveram no local. Uma das pistas precisou ser interditada, provocando lentidão no trânsito.
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