30 de outubro de 2026
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URGENTE

Motorista fica gravemente ferido após ser atropelado por caminhão

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Higor Goulart/GCN
Caminhões envolvidos no acidente na Ronan Rocha
Caminhões envolvidos no acidente na Ronan Rocha

Um motorista de 68 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo dois caminhões na Rodovia Ronan Rocha, em Itirapuã, nesta sexta-feira, 30. A colisão aconteceu em um trecho de pista simples, sentido Capetinga (MG)

Segundo testemunhas, um caminhão carregado com pedras estava parado na lateral da rodovia. No momento em que o motorista abria a porta e descia do veículo, outro caminhão, que estava vazio, atingiu a lateral do primeiro e atropelou o homem.

A vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida pela equipe da AutoVias, sendo encaminhada a um hospital da região.

Uma pane elétrica no caminhão teria feito com o motorista parasse.

Trânsito ficou lento

O caminhão que atingiu o veículo carregado com pedras teve danos consideráveis na parte dianteira da cabine. Apesar da força do impacto, o motorista desse segundo caminhão não sofreu ferimentos. Ele seguia para Itaú de Minas.

Ele realizou o teste do bafômetro, acompanhado pela Polícia Militar Rodoviária, que deu negativo.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também estiveram no local. Uma das pistas precisou ser interditada, provocando lentidão no trânsito.

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