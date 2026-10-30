Um coveiro do Cemitério da Saudade, no Centro de Franca, precisou de atendimento médico após ser atingido por um produto químico no olho esquerdo durante uma discussão com uma mulher de 46 anos, na manhã desta sexta-feira, 30.

A mulher trabalha por conta própria na manutenção e nos cuidados de túmulos no local. Ela afirma que sofre perseguições no cemitério e relata que, durante os serviços de conservação, encontra sepulturas danificadas. A mulher suspeita que os responsáveis sejam outros cuidadores ou até funcionários do próprio espaço.

Na manhã desta sexta-feira, ela procurou o responsável pelo cemitério para reclamar da situação. Durante a conversa, porém, houve um desentendimento. Insatisfeita com a resposta recebida, a mulher teria lançado um produto que atingiu o olho esquerdo do funcionário.

Coveiro foi transferido para a Santa Casa