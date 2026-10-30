Um motorista de 37 anos perdeu o controle do carro e bateu contra um poste de iluminação na manhã desta sexta-feira, 30, na avenida Hélio Palermo, na região do Jardim Maria Gabriela, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, o homem seguia no sentido oeste da avenida, quando se deparou com um cachorro na pista. Ao tentar desviar do animal, perdeu o controle da direção e atingiu o poste. Com a força do impacto, o airbag do veículo foi acionado.
A colisão derrubou o poste sobre a via e também provocou a queda de um galho de uma árvore que fica nas proximidades. Parte da fiação elétrica ficou exposta e caída na pista, o que exigiu a interdição da alça de acesso para os motoristas que descem pela avenida Presidente Vargas e seguem em direção à Hélio Palermo.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento e dar suporte à ocorrência. Devido ao vazamento de óleo do veículo, foi necessário espalhar serragem na pista para evitar novos acidentes.
O carro possui seguro. A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) também foi acionada para realizar a substituição do poste danificado e os reparos necessários na fiação elétrica que ficou exposta na via.
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Comentários
1 Comentários
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Dirceu 1 hora atrásMais fácil ser preso por atropelar o animal, do que destruir o carro no poste.