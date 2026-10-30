Um motorista de 37 anos perdeu o controle do carro e bateu contra um poste de iluminação na manhã desta sexta-feira, 30, na avenida Hélio Palermo, na região do Jardim Maria Gabriela, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, o homem seguia no sentido oeste da avenida, quando se deparou com um cachorro na pista. Ao tentar desviar do animal, perdeu o controle da direção e atingiu o poste. Com a força do impacto, o airbag do veículo foi acionado.

A colisão derrubou o poste sobre a via e também provocou a queda de um galho de uma árvore que fica nas proximidades. Parte da fiação elétrica ficou exposta e caída na pista, o que exigiu a interdição da alça de acesso para os motoristas que descem pela avenida Presidente Vargas e seguem em direção à Hélio Palermo.