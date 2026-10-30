Veja o obituário desta sexta-feira, 30, em Franca:
Nome: Sérgio Silva Benedito
Idade: 61 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Danilo Pereira Duarte
Idade: 47 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Aparecida Neide Nunes Nocera
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
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