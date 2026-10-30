Veja o obituário desta sexta-feira, 30, em Franca:

Nome: Sérgio Silva Benedito

Idade: 61 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Danilo Pereira Duarte

Idade: 47 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h