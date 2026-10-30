Um homem foi detido após uma perseguição policial que durou cerca de 20 minutos, na madrugada dessa quinta-feira, 30, em Franca. A ocorrência começou nas proximidades da Unesp e terminou dentro de uma fábrica de solados, onde o suspeito tentou se esconder.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando avistou um Volkswagen Gol preto. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista acelerou e desobedeceu à ordem de parada.

Os policiais acionaram os sinais sonoros e luminosos e iniciaram o acompanhamento. Durante a fuga, o motorista percorreu vias como as avenidas Monteiro Lobato e Dom Pedro, fazendo mudanças de direção e passando repetidamente pela região.