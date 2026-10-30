Um homem foi detido após uma perseguição policial que durou cerca de 20 minutos, na madrugada dessa quinta-feira, 30, em Franca. A ocorrência começou nas proximidades da Unesp e terminou dentro de uma fábrica de solados, onde o suspeito tentou se esconder.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando avistou um Volkswagen Gol preto. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista acelerou e desobedeceu à ordem de parada.
Os policiais acionaram os sinais sonoros e luminosos e iniciaram o acompanhamento. Durante a fuga, o motorista percorreu vias como as avenidas Monteiro Lobato e Dom Pedro, fazendo mudanças de direção e passando repetidamente pela região.
Fuga terminou em fábrica de solados
A perseguição mobilizou mais de oito viaturas da Polícia Militar. Durante o trajeto, o suspeito teria dispensado objetos para fora do veículo.
Já nas proximidades de uma empresa fabricante de solados, o motorista entrou no estabelecimento, que estava com o portão aberto, e tentou abandonar o carro para fugir a pé. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a abordagem.
Durante a vistoria no Gol, foram encontrados pinos com cocaína, porções de maconha e dinheiro. Os entorpecentes estavam atrás dos bancos e espalhados pelo assoalho do veículo.
Suspeito responderá em liberdade
O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. As drogas foram apreendidas, e o veículo acabou recolhido administrativamente.
O motorista também se recusou a realizar o teste do bafômetro.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito já possui registro anterior por tráfico de drogas. Em uma ocorrência passada, ele teria sido abordado com mais de 200 gramas de entorpecentes enquanto transitava por uma rodovia entre municípios.
Após analisar a ocorrência, o delegado de plantão determinou a apreensão das drogas e liberou o homem, que responderá em liberdade.
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